19 oct 2018

De todo lo que dijo Julián Contreras Jr. en una entrevista publicada el pasado fin de semana, dos fueron los titulares que sobresalieron. O, al menos, fueron dos las cuestiones de las que se habló, hasta la saciedad, en todos los medios de la crónica social. "Vivo con 160 euros al mes" y "mi padre se está quedando ciego". Sobre el poco capital con el que cuentan, añadía: "Uno cree que esto solo le pasa a las familias desestructuradas, pero no es así. He pasado hambre, he vivido sin luz, sin agua, sin gas... Te dejan sin margen y te vas ahogando".

También se explayaba en el tema de los problemas de salud de su padre: "Un día viendo la televisión me dijo que no veía, entonces me lo llevé a toda prisa a Urgencias y luego le pasó en el otro ojo. Sí, es cierto, mi padre se está quedando ciego. Imagínese cómo se vive esto si cada noche dormimos en un sitio distinto".

Sobre estos dos asuntos se ha escrito y hablado mucho. Incluso, en algún programa se puso en duda que las penurias que narró el hijo de Carmina Ordóñez, fuesen ciertas. Tras la emisión de unas imágenes en las que se les ve comiendo, se llegó a advertir que, para cortar el entrecot, Julián padre parecía no tener problemas oculares...

La revista Corazón ofrece, en exclusiva, las fotos que demuestran que Julianín no faltaba a la verdad. En ellas, se puede observar cómo Julián, con gafas de sol ­—ha sido intervenido de una aneurisma visual—, se apoya en su hijo para poder caminar por la calle. Y cómo durante su paseo compran algo de fruta y se paran delante del escaparate de una inmobiliaria.

Efectivamente, también están buscando piso. Tal y como ha podido saber esta revista, la zona a la que podrían mudarse es el madrileño barrio de Vallecas. Un lugar que nada tiene que ver con ese en el que han residido durante todos estos años: la zona de Machu Pichu, cercana al Palacio de Hielo. Allí es donde están tratando de encontrar una vivienda, tras haber sido desahuciados, que se adecue al corto presupuesto.

Porque, si bien es cierto que a Julián Jr. le costó reconocer que estaba pasando por apuros económicos y que les habían instado a abandonar su casa, no menos cierto es que, acabó por reconocerlo y por pedir ayuda en su cuenta de Instagram. Lo hizo con un 'stories' que comenzaba: "Hola. La mayoría ya conocéis la situación y quiero agradecer, como siempre he hecho, tantos mensajes de ánimo y apoyo".

Y continuaba: "Voy a aprovechar esta vía que tanta difusión tiene para preguntaros si alquiláis o conocéis a alguien que alquile pisos en Madrid. Si es así, por favor, hacédmelo saber". Ahora, parece que nadie pudo echarle un cable y vaga, junto a su inseparable padre, por las calles de Madrid. Al menos, se tienen el uno al otro...

