15 oct 2018

Todo sucedió muy deprisa. Tanto, que nos enteramos de que Marisa Jara tenía que ser intervenida por un tumor cerca del colon poco antes de que entrase al quirófano en la Fundación Jiménez Díaz, en Madrid.

Parece que todo ha salido bien. Al menos, esa intervención. Para saber los resultados del laboratorio y conocer si se trata de un tumor maligno o benigno, habrá que esperar. Y mientras llegan, Marisa ha decidido mostrar a sus seguidores cómo evoluciona dentro del hospital.

Mandó un mensaje de tranquilidad a sus seguidores al día siguiente de que la revista 'Corazón' ofreciera, en primicia, que tenía que ser operada. Y durante el fin de semana ha mostrado un par de imágenes más sobre la cama de ese centro donde permanece ingresada.

Pero, quizás, la que más ha impactado a la prensa y al público en general es esa en la que, con la tripa al descubierto y mediante un selfie, muestra las secuelas de su paso por el quirófano.

¿Cómo no me voy a curar con la fuerza que me dais?"

"Quería deciros a todos que estoy muy contenta y feliz porque ya no tengo tantos dolores y me voy recuperando poco a poco. ¡Y que me hacéis llorar de emoción por el cariño tan grande que me dais! Es maravilloso sentir tanto amor, incluso de gente q no conoces ¿Cómo no me voy a curar con la fuerza que me dais? ¡¡La cornada de la tripilla es lo de menos!! Os mando muchos besitos", ha escrito al lado de la foto.

