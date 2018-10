17 oct 2018

Aunque tiene pendiente sacar un disco que, asegura saldrá muy pronto, Aitana Ocaña se ha lanzado al vacío, presentando así 'La tinta de mis ojos', un libro en el que plasma sus sentimientos y emociones con dibujos y frases relacionadas con sus cinco sentidos. ¿Por qué ese título? Con la ayuda de su prima, ha asegurado que: “Dibujo ojos continuamente. Hay dibujos que han salido a raíz de lo que he visto o lo que imagino”.

Aunque para algunos parezca extraño que la catalana haya sacado un libro antes que un disco, ella lo tiene claro. Segun dice textualmente en su libro: “Es una ventana a mi mundo a través de los sentidos”. Saldrá a la venta mañana, 18 de octubre, y aunque se ha mostrado abierta a las críticas, asegura que solo acepta las constructivas.

Vivimos en un mundo hipócrita pero me quedo con lo bueno"

“A veces se pasan un poco y eso me duele. Vivimos en un mundo hipócrita pero hay que tener cosas malas para quedarse con todo lo bueno”, afirma. Aunque ha necesitado ayuda de una 'coach' a la hora de escribir el libro, los dibujos que aparecen son 100 hechos por ella

Hemos vivido la evolución de Aitana en directo, 24 horas a la semana gracias a 'OT' aunque esta vez no solo hablo de su voz y su expresión corporal a la hora de cantar. Como dijeron Los Javis en al última gala de 'OT 17', Aitana se ha hecho toda una mujer y todos hemos sido partícipes de ello.

Con tan solo 19 años, ella es consciente de su evolución y aclara que no le importa haber madurado tan pronto: “Estoy viviendo un cambio rápido pero eso me hace madurar como persona y creo que está bien. Aunque viva en Madrid sigo yendo a Barcelona y viendo a mis padres y amigos. Casi todo sigue igual”.

No hablo de rupturas porque tengo sentimientos como cualquier otro"

Sin embargo, en la vida de Aitana el amor es algo que siempre ha estado presente, incluso dentro de la academia. Al hablar de su ruptura con Cepeda, se ha mostrado optimista y es consciente de que es un personaje público además de cantante: “Es algo por lo que tengo que pasar. Soy consciente de que la gente quiera saber de mi vida privada porque he sido la primera en hacerlo. No hablo de rupturas porque prefiero que no me explote la cabeza. Como humana, también lo paso mal”.

Como triunfita, siempre recordará su paso por la academia. Por eso, no ha dejado pasar la oportunidad para halagar a los nuevos concursantes de 'OT 18'. Además, ha querido opinar sobre la nueva polémica creada entre los seguidores del programa ¿Deberían Miki y María cantar la palabra 'mariconez' aunque el escritor de la canción no esté a favor?

“Si María decidió no decir la palabra 'mariconez' porque para ella es una falta de respeto está en todo su derecho de no decirla, aunque también entiendo al autor porque es su letra. Al final, 'OT' es un programa de 'covers' y ahora estamos más sensibilizados con todo lo que pasa a nuestro al rededor.”

Aunque es la presentación de su libro, Aitana ha querido regalar un avance de lo que será su nuevo disco. Asegura que el título estará compuesto por sólo una palabra. ¿Cuál será? No queda más remedio que esperar a que la catalana de más noticias al respecto. Solo queda desearle éxitos para todo lo que le viene.

