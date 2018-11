29 nov 2018

Vivieron su relación en secreto -aunque todos éramos conscientes de ella- casi hasta el final. Aitana Ocaña y Luis Cepeda mantuvieron un bonito romance que era evidente cada vez que cantaban juntos o que se escribían en las redes sociales. Pero, eso, ahora es pasado.

Anoche, Aitana se sentó en el plató de 'Lo siguiente', el programa de TVE que conduce Raquel Sánchez Silva. Y le pusieron esa actuación sobre el escenario de 'OT 2017' junto a Luis Cepeda cantando el 'No puedo vivir sin ti'.

A pesar de que su historia de amor terminó, lo cierto es que Aitana dejó muestras evidentes del cariño que sigue sintiendo por él. O, quizás, tan solo era nostalgia de aquella historia que compartieron. Porque, a pesar de que no medió palabra mientras le ponían el vídeo, se le dibujó una sonrisa y le empezaron a brillar los ojos.

Aitana recordando su actuación con Cepeda en 'OT 2017'. pinit

Mi vida es ahora mismo una montaña rusa"

Durante la entrevista, confesó que su "vida es ahora mismo una montaña rusa". Y continuaba explicando cómo fueron esos primeros cara a cara con la prensa al salir de 'OT': "Las primeras entrevistas las hice con Ana Guerra, por el éxito de 'Lo malo' y siempre decíamos que no éramos conscientes de todo lo que nos estaba pasando. Lo que pasa es que ahora me he dado cuenta de que al final nunca vamos a ser conscientes de lo que vivimos".

Esta aparición de la cantante llega en un momento dulce en lo profesional, pero en el que ha sido criticada en las redes sociales por la diversificación de sus actividades. A cierto sector de sus seguidores no les ha hecho gracia que, además de a producir música, se dedique a otros negocios, como a lanzar ese perfume que presentó hace unos días.

