17 oct 2018

Jordi González fue operado de urgencia el pasado viernes, debido a un serio desprendimiento de retina en su ojo derecho, por el que apenas veía un 5%. Un tremendo susto para el presentador por el que tuvo que ser rápidamente desplazado a la clínica Vissum de Madrid donde fue intervenido de urgencia.

Ahora que ya ha pasado el mayor susto para Jordi González, el presentador ha querido agradecer la profesionalidad y la celeridad con la que los médicos lograron resolver la operación ocular: "Quiero dejar constancia pública de mi gratitud al buenísimo equipo que he encontrado en la clínica Vissum de Madrid y mi eterna admiración por mi nueva mejor especialista en retina de todo el mundo y de todos los tiempos la sin par doctora Marta Figueroa. El viernes fui operado de urgencia por desprendimiento de retina. La visión de mi ojo derecho era de sólo un 5%. La intervención la bordó Marta en dos horitas largas", ha agradecido Jordi.

Una intervención tras la que Jordi González ha tenido que pasar cinco días en observación. Un difícil momento tras el que asegura sentirse aliviado y con ganas de ponerse al frente de 'Gran Hermano VIP' este jueves: "Hoy, cinco días después he sido dado de alta y en unas horas estaré presentando en directo mi programa en la tele tan dicharachero como siempre. No me lo creo ni yo", ha comentado en Instagram.

