18 oct 2018

Chabelita Pantoja ha querido explicar lo sucedido anoche en el plató de 'GH VIP'. Y es que la hija de Isabel Pantoja rompió a llorar en pleno programa para sorpresa de todos y ahora ha preferido explicarlo en redes.

Para explicar lo sucedido, Chabelita emitió un directo en Instagram al llegar a casa y después del programa. Un directo en el que se podía ver a la hija de la tonadillera con la cara visiblemente hinchada de haber estado llorando y en el que ha explicado: "No me he podido explicar bien, pero no es porque no me den paso. No he podido porque tenía muchas emociones juntas y no tenía mucho tiempo... No sabía que íbamos a escuchar la conversación con Techi, tenía a Iluminati (Omar) al lado hablándome todo el rato, no me podía concentrar y me he agobiado un montón. No paraba de decirme 'Te camelo, te como el corazón...'. Además, todo el mundo me estaba dando sus humildes opiniones, pero me agobié porque no soporto que me digan lo que tengo que hacer, me agobié porque estaba todo el mundo en contra de Asraf", ha asegurado la joven.

Chabelita Pantoja ha explicado, a través de un directo en Instagram, sus lágrimas en el plató de 'GH VIP'. pinit

Algo a lo que ha añadido que además "veía la cara del hermano de Asraf que lo estaba pasando mal y yo le tengo mucho cariño... Estaban pasando muchas cosas en plató", ha asegurado Chabelita.

Una gran cantidad de frentes abiertos al que se ha unido su reciente ruptura con Omar: "Para mi lo que ha pasado con Omar han sido consecuencias... Yo he sido la primera que ha tenido la culpa por haber seguido el juego, pedí disculpas, pero prefirió creerse a Techi y no solo en el tema de los besos porque ella cuenta cosas muy heavys. Yo terminé mi relación con él, me alegra que sepa que yo no he mentido, pero no tengo nada más que hablar con él", ha concluido Chabelita en su directo.

¿Se pronunciará Omar tras las palabras de Chabelita? Tendremos que esperar para verlo.

