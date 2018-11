5 nov 2018

No canta, no baila, no es actriz, ni empresaria, pero se llama Isa o Chabelita, y es hija de Isabel Pantoja, por lo que es famosa. También lo es por sus novios, casi todos sin oficio conocido, a los que seduce y por los que se deja querer.

Hace de sus novios su negocio, pues estos, le producen beneficios en forma de dinero que le asegura una feliz autonomía. Dicen que es culta, pero es posible que no quiera que se le note.

¿Se constituirá una asociación de damnificados por Isa? ¿un club de fans? o ¿se formará un sindicato para "defender a la niña crecidita"?

