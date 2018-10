25 oct 2018

Sincero. Así es como se podría calificar a Dani Martín. El cantante muy acostumbrado a colgar fotos en sus redes sociales, ha querido ser totalmente transparente y ha confesado que padece rósacea, una afección cutánea que provoca que en la cara salgan granos o rojeces.

Nunca antes habíamos visto así al cantante pero según ha escrito en su cuenta de Instagram, lleva mucho tiempo con ello. Por timidez o por estética, no habíamos visto al cantante de esta manera. Sin embargo, asegura que subir una foto le ayuda a ser él mismo.

"Este también soy yo a veces, tengo una cosa en la piel llamada rosácea, me ha costado aceptar que de vez en cuando mi piel saque estos brotes, pero este también soy yo, si alguno que la tenga ha sufrido lo que supone que te mire la peña y te pregunte si estás enfermo o te estás empezando a drogar crack, aquí va mi jeto, no pasa nada, viva la rosácea, lo importante es lo de dentro (ahora entraría vídeo de perros follando) me ayuda poner esta foto, ¡por eso lo hago! ¡Imperfectos y reales! Acné con 41, ¡todo va bien! Feliz día de rosácea", escribía el cantante junto a la publicación.

