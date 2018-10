18 oct 2018

¿Puede haber algo mejor para un concursante de 'OT' que el que el intérprete original de un tema te dé la enhorabuena? En una semana marcada por la polémica de María, la palabra 'mariconez' y Ana Torroja -ya zanjado-, Pastora Soler y Noelia protagonizaron la cara amable de la industria musical.

La 'triunfita' se subió al escenario de la gala 4 de 'OT 2018' para cantar 'La tormenta'. Un tema lleno de fuerza, como lo suelen ser los de Pastora. Lo hizo en una noche en la que los profesores de la Academia empezaron a ver la luz con unos concursantes a los que habían tachado de tener poca emoción sobre las tablas.

A mí me ha encantado y estoy superorgullosa"

A Soler le gustó lo que vio y así lo hizo saber a través de su Twitter con un mensaje que Noelia no olvidará nunca. "Felicidades @noeliaot2018. A mí me ha encantado y estoy superorgullosa, porque es verdad que es no es una canción fácil, pero con esa voz y esa fuerza que tienes la has bordado", escribió emocionada.

Felicidades @noeliaot2018!!!!!! A mi me ha encantado y estoy súper orgullosa, porque es verdad que es no es una canción fácil,pero con esa voz y esa fuerza que tienes la has bordado!!!!!!!!! #Latormenta#OT18@OT_Oficial — Pastora Soler (@PastoraSoler) 17 de octubre de 2018

Sin duda alguna, Pastora Soler es de otra pasta.

Más noticias de la gala 4 de 'OT 2018'...

- 'OT 2018', gala 4: Carlos Right y Dave, nominados

- 'OT 2018', gala 4: Joan Garrido, expulsado

- 'OT 2018', gala 4: el apasionado beso de Joan Garrido y su novia