19 oct 2018

Compartir en google plus

No es amiga de los focos, pero tampoco esconde que es feliz. La actriz Emma Watson tiene nueva pareja y se ha dejado ver con él, eso sí, no ha sido durante un 'photocall' ni un acto público, si no durante unas vacaciones. La actriz descansaba estos días en México cuando los paparazzi la captaron en actitud romántica junto a quien parece que es su nueva pareja, Brendan Wallace.

Quizá su nombre no les suene, pero Wallace, de 33 años, es uno de los fundadores de Cabify, la aplicación de transportes privados con chófer, aunque en la actualidad ejerce como consultor, ya que está al frente de otras 'start up'.

De momento se desconoce dónde o cómo se conocieron el empresario y la actriz, que está estos días inmersa en el rodaje de la película 'Mujercitas' junto a Meryl Streep. Las imágenes, que ya circulan por las redes gracias a los perfiles de los fanes de la actriz, dejan patente que a su gran momento profesional se suma esta ilusión a nivel sentimental.

Más noticias sobre Emma Watson

- Y la más elegante en Wimbledon fue... ¡Emma Watson!

- Frases feministas de famosas

- Emma Watson pudo ser reclutada para el tráfico sexual

¿Sabías que Emma Watson es Aries? Consulta su horóscopo