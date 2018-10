19 oct 2018

Poco a poco, con tiempo de por medio, tanto Kiko Matamoros como Makoke se están haciendo a su nueva vida separados. Tanto es así que la concursante se ha besado apasionadamente con Darek, eso sí, todo era parte de un guión. A pesar de ser parte de una prueba, parece no haber sentado muy bien a su ex.

Tras ver un vídeo en el que Makoke afirma haberse dado cuenta de que él no es imprescindible para su vida, Kiko Matamoros ha respondido: "Ella tampoco es imprescindible en mi vida". Pero la pullita a su ex no quedó ahí y fue un paso más allá.

Durante el programa, Jorge Javier Vázquez quiso saber si besaría a Aramis Fuster, que la tenía sentada a su lado. "Bueno, pero verás tú mi reputación", afirmó Kiko Matamoros, que se abalanzó sobre ella y la besó, protagonizando uno de los momentos de la noche.

