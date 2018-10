19 oct 2018

Antes de que comenzara el programa, hubo alguna que otra voz que hizo hincapié en el morbo que podía tener que, dentro de la casa de 'GH VIP', Makoke y Darek tuviesen un rollo. Ella entraba recién separada de Kiko Matamoros y él con novia.

El miércoles, los deseos de todos aquellos que les veían como la pareja ideal dentro del 'reality', vieron su sueño cumplido. Eso sí, tan solo por exigencias de un guion urdido por Ángel Garó para la prueba semanal en la que tenían que interpretar un culebrón.

Si no quieren, no se besan. Es una excusa perfecta" marta lópez

Era en 'Ya es mediodía' donde ayer se podía ver esa imagen de los dos besándose. Y si bien formaba parte de la tarma de ese 'Pasión de Gehaces', Marta López hacía una advertencia más que seria: "Es parte de la prueba, pero a mí si no quiero que me den un beso en la boca, no me doy un beso". Y añadía: "Si no quieren, no se besan. Es una excusa perfecta para besarse".

Ahí queda dicho. Pero, ¿qué piensa su ex, Kiko? Este no está nada de acuerdo con Marta. "Me parece ridículo, porque se les ve a los dos frenándose", han sido sus palabras, asegurado que, lo que no sabe es porque su exmujer se frena, porque "a Darek le beso hasta yo".

