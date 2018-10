22 oct 2018

Soraya Arnelas ha tenido que volver a enfrentarse a las críticas en redes sociales. Y es que la cantante ha sido estos días el foco de comentarios en los que se la ha calificado de "homófoba, asesina de animales y racista", como ella misma ha detallado en una de sus recientes publicaciones en Instagram.

Unos comentarios que han molestado y mucho a la artista y a los que ha contestado en una de sus recientes publicaciones de Instagram. La cantante se ha enfrentado a los insultos con un texto en el que ha querido dejar claro que ella es una gran amante de los animales, algo que ya nos demostró en su última entrevista:

"'Homófoba, asesina de animales y racista'. Esas son las 'bonitas' palabras que he leído estos días sobre mí. No me afectan. El que me conoce sabe que esas palabras no me representan. No soy racista, me dedico a ayudar a animales y los tengo y cuido en casa desde hace años. Haber ido a una corrida de toros para acompañar a un familiar no me hace ser taurina, de hecho no lo soy ni lo apoyo. Homófoba ¿yo? ¿Quién se cree eso? Pues eso, podéis seguir insultando y difamando. Mi conciencia está muy tranquila. ¡Seguimos trabajando!", ha escrito la cantante extremeña en dicha publicación.

Una publicación que ya cuenta con más de 15 mil 'me gusta' y más de 1.300 comentarios entre los que, además de algún que otro comentario negativo, también ha habido hueco para los mensajes de ánimo hacia la cantante.

