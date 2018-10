3 oct 2018 ángeles villacastín

Se dio a conocer en la cuarta edición de 'Operación Triunfo', y años más tarde se presentó a Eurovisión. Tras una dilatada carrera musical, Soraya Arnelas hoy nos presenta su último 'single', 'Yo brindo'. Se trata de una canción llena de matices folclóricos, un homenaje a su tierra, Extremadura, y en especial al pueblo que la vio nacer, Valencia de Alcántara. Además, la cantante estará en la próxima temporada de 'Tu cara me suena' (Antena 3), con Carlos Baute, Anabel Alonso, Brays Efe y María Villalón, entre otros.

Soraya nos ha invitado a su casa y nos ha presentado a su familia: su pareja, Miguel Ángel; su hija, Manuela; un gato y dos perros. Mientras nos preparamos para la entrevista, la niña se toma la merienda y nos mira con la curiosidad propia de su edad: año y medio.

Corazón Soraya, ¿cuántos son de familia?

Soraya Somos familia numerosa: mi hija Manuela de Gracia; mi pareja, Miguel Ángel; dos perros, Tilda y Bowie; y los dos gatos, Molí y Valentino.

C. No podemos esperar más tiempo a que aparezcan los felinos y Soraya comienza a contarnos cómo son Tilda y Bowie.

S. Les puse nombres de artistas que me gustan mucho, la actriz Tilda Swinton y el cantante David Bowie. Llegaron por sorpresa. El primero fue Bowie, que es de un pueblo de Extremadura, Talarrubias. Todo surgió muy rápido: después de un concierto, nos fuimos al hotel y a la mañana siguiente había en la puerta un perrito llorando. Pregunté a la recepcionista y a la gente de la calle de quién era y me dijeron que estaba abandonado. Tenía pulgas por todo el cuerpo y el pelo enredado y sucio. Me conmovió tanto, que abrí la puerta del coche y me lo traje. Nos dijo el veterinario que era una mezcla de caniche y...

C. Tiene unas lanas muy bonitas. ¿Por qué no se mueve de su lado?

S. Bowie conecto muy bien conmigo. Parece como si supiera que le salvé la vida y me protege muchísimo. A mi chico hay veces que no le deja que se acerque ni para darme un beso. Es como mi guardián.

Mi último 'single' es un homenaje a mi tierra"

C. Al contrario que Bowie, Tilda no se despega de mi pierna y sigue todos mis movimientos: empiezo a preocuparme. ¿Ella también es protectora?

S. Mucho, llegó cuatro o cinco meses después. Un día fuimos a comprarle comida a Bowie y en la tienda hay un espacio para la adopción. Me acerqué, y allí estaba Tilda, muy triste. Le dije al encargado: esa perra está pidiendo cariño, necesito darle un abrazo. La cogí y, en ese momento, mi chico me dijo: ¿sabes que te la vas a llevar?

C. O sea, que es muy cariñosa.

S. Muy cariñosa y dulce, nos da muchos besos, pero tiene mucho carácter. Yo creo que a Manuela la ha adoptado como su segunda mamá.

C. Manuela tiene año y medio. ¿Hubo algún periodo de adaptación?

S. Acudimos a un profesional y nos dijo que, antes de que llegara la niña a casa, le pusiéramos unos pañales o ropita de ella para que los oliera. Y que el día que llegara con mi hija los perros tenían que estar fuera de la casa. Cuando llegaron Tilda y Bowie, ya estábamos dentro y la han respetado siempre. Ha sido un proceso que yo recomiendo para que no existan problemas. Debe de ser muy triste tener que deshacerse de una mascota por no aceptar a un bebé. Hay que consultar a un profesional: son animales, tienen sus instintos y hay que tener mucho cuidado.

C. Manuela no para de jugar con sus perros, parece que la respetan.

S. Juega mucho con ellos y los controla. En esta casa no hay habitaciones cerradas para los animales, se mueven con libertad. Mis perros duermen en mi habitación, pero en sus camas, y los gatos también tienen su lugar. No entiendo tener animales de otra forma.

En una carrera, lo bonito es seguir aprendiendo y evolucionando"

C. Como no salen los gatos, empezamos a hablar de trabajo. Acaba de sacar su último single, Yo brindo. ¿Por qué este título?

S. Es un homenaje a mi tierra y a la gente que me vio nacer. Yo me siento orgullosa de mis orígenes, de ser extremeña. Somos personas humildes, pero muy trabajadoras. Grabamos el videoclip en mi pueblo el 15 de mayo, que es la festividad de San Isidro.

C. ¿Tiene otros proyectos?

S. Voy a participar en 'Tu cara me suena' (Antena 3) Estuve de invitada, me lo propusieron y acepté. La niña es más mayorcita y ya puedo viajar más. Quiero sorprender a mi público imitando… En una carrera, lo bonito es seguir aprendiendo y evolucionando.

C. ¿Quién estará con usted?

S. Carlos Baute, Anabel Alonso, Brays Efe, María Villalón… Nos lo vamos a pasar muy bien.

C. ¿Algún otro proyecto?

S. No lo sabe mucha gente, pero le estoy escribiendo un libro a mi hija Manuela. se llama Checha, porque nosotros llamamos a mi hija ‘princhecha’. Está ilustrado: es ella con sus mascotas y cuento sus aventuras. Pretendo, con este libro, acercar a los niños a la naturaleza, a los animales, a los valores que en esta sociedad faltan. Esperamos que salga en Navidad. Parte de los beneficios irá a una organización que tenga que ver con niños que no saben leer.

