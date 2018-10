22 oct 2018

No, Georgina Rodríguez no se ha teñido el pelo de rubio platino. La novia de Cristiano Ronaldo se convertía en noticia este fin de semana después de publicar una foto en la que podíamos ver un radical cambio de 'look' en su imagen. Su característica melena morena había pasado a ser rubia y muchos se apresuraron a comparar su aspecto con el de Kim Kardashian.

Sin embargo, todo fue fruto de una broma o de una simulación virtual. Georgina aclaraba poco después que su espectacular cambio de imagen se debía a una simulación virtual y acreditaba, con otra fotografía, que su cabello seguía luciendo del mismo color que siempre.

Sin embargo, el debate ya se ha abierto y las redes opinan sin cesar sobre si la novia de Cristiano debería o no cambiar el color de su pelo. Puede que con el rubio platino, que tan de moda está en estos días, la modelo gane en personalidad. Aunque hay quien defiende que esta perfecta tal y como es.

