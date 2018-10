25 oct 2018

Ya conocemos el duelo por la permanencia en 'OT 2018' para el próximo miércoles. Tras las actuaciones mostradas sobre el escenario, los damnificados de la noche fueron Marta y Damion, que ya sabe lo que es estar en la cuerda floja de este concurso.

Y la decisión no gustó demasiado. Al menos, no en las redes sociales, donde se criticó con dureza que, dos de las mejores voces de la edición, se tengan que batir tan pronto. O lo que es lo mismo: que una de ellas deje de estar en concurso dentro de tan solo siete días.

A Damion le daba la noticia de que le proponían para no continuar, una Ana Torroja tajante: "Cada vez que te dan una canción que no es la que tú conoces, vuelve a aparecer el Damion inseguro. El que se esconde. El que, a pesar de tener mucho talento, no lo demuestra. Tenías una canción muy feliz, pero no ha ocurrido esta noche y te proponemos para abandonar la Academia".

A Joe Pérez le correspondía hacer lo mismo con Marta: "Este jurado está muy orgulloso de las lecciones aprendidas por parte de los concursantes. Y, dicho esto, Marta hemos localizado el problema tuyo. Tienes un problema de confianza. Cada canción que se te da, no te haces a ella. En esta actuación ha faltado algo, esfuerzo interpretativo. Sintiéndolo mucho, esta semana te propongo para abandonar la Academia".

¿Quién será el siguiente en cerrar la puerta por fuera?

