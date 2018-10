26 oct 2018

No están enfrentadas, sino todo lo contrario, pero eso no significa que esta semana dos mujeres que han estado muy cerca de Carmen Sevilla, Norma Duval y Lolita Flores, tengan una idea muy distinta de cómo está actuando el hijo de la inolvidable actriz, Augusto Algueró Jr, desde que decidió ingresarla en una residencia de Madrid aquejada de Alzheimer.

"Llevo tres años pidiéndole que me deje ir a visitarla, porque necesito abrazarla. No quiero despedirme de ella cuando esté en el ataúd", declaró Duval durante un acto organizado por la firma Lindor por el Día del Cuidador. Muy implicada en esa causa, dado que su madre también padece esa enfermedad desde hace años y es ella quien se ocupa de tenerla en su casa perfectamente atendida, Norma insistió en que su vínculo con Carmen Sevilla viene de cuando tenía 17 años y comenzó a trabajar a su lado.

"Su hijo se ha criado con nosotros, muy cerca de Carla, y hemos formado una familia muy bonita durante años, hasta el punto que Agripina está enterrada al lado de mi padre. Hago este llamamiento público porque quiero abrazarla y poder despedirme en vida y no delante de un féretro. No puedo ir a la residencia sin su autorización pero han pasado tres años y sigo sin respuesta. Le escribo pero no contesta", se dolía Norma.

"Bueno, me dijo una estupidez enorme que prefiero no comentar porque no iba conmigo. Moncho Ferrer me ha comentado que vaya con él, pero no me parece que esté bien sin autorizarlo Augusto. No lo entiendo, porque él mejor que nadie sabe lo que supone para mí su madre", añadía.

El punto de vista de Lolita

Otra forma de abordar este triste asunto es la que tiene la cantante Lolita Flores, quien también pudo expresar su opinión durante la presentación de la nueva temporada de la firma de calzado Yacaré, en Madrid. Feliz con la maternidad de su hija Elena, que le ha hecho abuela de un nieto que hoy es su locura, Lolita también tuvo un vínculo muy estrecho con Carmen Sevilla, casi una más en la familia Flores, por lo unidas que estaban sus madres.

"Carmen está en unas circunstancias médicas especiales de las que solo tiene potestad su hijo, y de ahí que crea que los demás sobramos. El que tiene que autorizar si se puede ir a verla o no, es él. Carmen ha sido una estrella, una mujer bellísima, y pienso que su hijo tiene todo el derecho del mundo a conseguir que la gente la recuerde como lo que ha sido y no con las secuelas que deja esta enfermedad. Por eso, repito que está en todo su derecho de negarse", manifestaba la artista.

"Quien quiera ir a verla no debe decirlo públicamente, sino llamar y preguntar. Si no ha obtenido respuesta en este tiempo, será porque no quieren que vaya. Yo ni lo intento. A Norma la quiero mucho, y sé que ese cariño es mutuo, pero hay que respetar las decisiones de la familia", continuaba con la explicación.

Y zanjaba: "Augusto es un músico que ha estado al margen y tiene todo el derecho a tomar las decisiones que crea correctas para su madre. Yo me quedo con los recuerdos tan maravillosos que tengo de una Carmen muy viva. Por desgracia he tenido que ver tres muertos que fueron mi madre, mi padre y mi hermano y te aseguro que no es nada agradable".

