25 oct 2018

Ayer, Norma Duval compareció ante la prensa como imagen del Día del Cuidador organizado por Lindor, algo que ya hizo el año pasado. La actriz, que cuida de su madre, enferma de alzheimer, quiso recordar a una buena amiga que padece la misma enfermedad y de quien se ha hablado mucho en los últimos días: Carmen Sevilla.

Norma, muy emocionada, lanzaba un mensaje público al hijo de Carmen, a quien dice le ha pedido poder ver a su madre por última vez, encontrándose con su negativa. "Voy a aprovechar para decir una cosa. Yo tengo un gran cariño por una mujer que está enferma, que es Carmen Sevilla". comenzaba.

En el año 2015, le pedí a su hijo Augusto que me dejara ver a su madre"

"Como muchos sabréis, empecé a trabajar con Carmen Sevilla, con solo 17 años. Al principio tuvimos una relación profesional que luego se convirtió en familia. Su hijo se ha criado con nosotros, ha crecido con mi hermana, y hemos formado una familia muy bonita durante muchos años…", añadía Norma.

Era el momento en el que lanzaba ese mensaje: "En el año 2015, le pedí a su hijo Augusto que me dejara ver a su madre, porque yo quiero despedirme de ella y no tengo respuesta". Y añadía para concluir: "Desde aquí hago un llamamiento para poder despedirme de Carmen Sevilla. Quiero volver a abrazarla. No quiero despedirme delante de un ataúd. Gracias por difundirlo. Muchísimas gracias".

