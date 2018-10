27 oct 2018

Kiko Rivera se encuentra en su mejor momento. Tras atravesar una complicada crisis, el DJ ha encontrado el equilibrio perfecto entre su familia, el trabajo y una buena alimentación. Algo que refleja en su perfil de Instagram.

Irene Rosales y el hijo de Isabel Pantoja disfrutan al máximo de su matrimonio, algo que da pie a bromas varias en sus pefiles de Instagram. La pareja ha disfrutado de unos días relajados días en las playas de México con momentazos incluidos, como el vídeo que ha compartido el DJ.

"Jamás pensé que bajarse de una canoa me fuese a ser tan complicado- Soy torpe lo sé! Pero...Así soy yo! Disfruten vean y ríanse un poquito porque reírse alarga la vida y hace que la disfrutes más! @irenerova24 te la debo", ha escrito en un vídeo en el que aparece intentando bajar de una canoa con grandes esfuerzos mientras Irene Rosales comenta todo.

Pero si ella pensaba que no tendría revancha, se equivocaba. Más tarde Kiko compartió uno de ella con declaración de amor incluida. "Pero realmente pensabais que no se la iba a devolver? Po tomaaaa @irenerova24. Me va a matar por subirlo pero... es que es buenisiiimoooo. Estos momentos hacen que te ame aun más", ha escrito.

Ahora además, Kiko Rivera tiene un motivo más para celebrar. Y es que, el hijo de Isabel Pantoja ha puesto rumbo a Nueva York donde ya ha puesto el cartel de 'sold out' (todo vendido).

