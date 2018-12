27 dic 2018

Fueron la primera pareja de la que se rumoreó que entraría en la casa de 'GH Dúo' y la primera que confirmó Telecinco. Kiko Rivera e Irene Rosales lucharán por la victoria en la última vuelta de tuerca que Mediaset le da al 'reality' más famoso de su parrilla televisiva.

A Kiko ya le vimos en la casa de 'GH VIP', pero ella ha sido siempre menos dada a exponerse ante las cámaras. Irene ha tratado de mantenerse en un segundo plano que solo ha sido roto por alguna que otra participación en actos promocionales. Así que, llamaba la atención que hubiesen aceptado la oferta que se les realizó.

Precisamente es eso, la suma de dinero que se les ha puesto sobre la mesa, lo que disipó las dudas que pudiera tener la pareja de tomar parte del programa. Ha sido la propia Rosales quien no se ha cortado y, de la manera más sincera, ha manifestado que el dinero ha sido el motivo principal.

Es un sitio donde vamos a ganar dinero los dos"

Porque Irene no ha ocultado que su marido tiene una deuda con Hacienda que pretenden saldar a la mayor brevedad posible. "Es un sitio donde vamos a ganar dinero los dos, y luego también por el trabajo que nos puede dar", sentenciaba en 'Sálvame' en una llamada de teléfono.

Rosales es consciente de las consecuencias que puede traerle esta exposición, pero sostiene que ha valorado los pros y los contras antes de tomar la decisión: "He hecho balance de todo. Fue lo primero que me dijo mi madre. Desde que empecé con Kiko se habla de mí. Ahora me lo tomo con calma, aunque al principio sí me afectaba".

Rosales asegura que van "a por todo" y que espera que duren "más de cuatro días". Ya saben: a más días, más monedas entran la hucha.

