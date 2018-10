27 oct 2018

Hace tan solo unos días que Laura Escanes sorprendió con un nuevo y radical corte de pelo, algo que ha suscitado mensajes positivos pero, como otras veces, también negativos.

Algunas de las críticas rezaban mensajes como "mi canario lleva el mimsmo peinado", "con lo guapa que estás con el pelo largo... no te lo cortes más" o "ese pelo no te favorece nada". Seguro que la mujer de Risto Mejide ya contaba con ello cuando decidió hacerse este arriesgado cambio de 'look', pero parece que se cansó de leer críticas y explotó.

Tan solo una frase fue suficiente para zanjar la polémica. "El pelo es mío así que no os preocupéis si no os gusta. Me tiene que gustar a mí", respondió Laura Escanes contundente.

