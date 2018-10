28 oct 2018

Chabelita Pantoja volvió a sentarse en el 'Deluxe' para conceder una entrevista que no defraudó. La hija de Isabel Pantoja desveló cómo se gestó la reconciliación con su madre, cómo se encuentra su relación con Dulce y si es cierto que ha vuelto con Omar Montes.

Entre madre e hija las cosas han cambiado. Según relató Chabelita Pantoja fue en un rinconcito de Cantora donde se llevó a cabo su reconciliación, en una sala donde hay recuerdos de Paquirri. "Me gusta, quiero tener ese acercamiento con ella, me viene bien a mí y a ella. Hice mal en entrar a ‘GH VIP’ sin despedirme de ella", ha confesado.

No consiento que viniera a poner a parir a mi madre"

Sobre Dulce, la hija de Isabel Pantoja confesó que su relación ha cambiado. Y es que, Chabelita dejó bien claro que no va a permitir que hieran a su madre, como hizo Dulce cuando acudió al 'Deluxe' para hablar mal de ella, algo que no le puede perdonar. "No consiento que viniera a poner a parir a mi madre, le he tenido que dar un toque de atención. Es un antes y un después pero que no me haga romper de raíz", confesó.

Con lágrimas en los ojos, Chabelita confesó que si tuviera que ponerse de un bando lo tendría claro: "Si tuviera que elegir, ahora mismo estoy del lado de mi madre. No puedo apoyar a alguien que está del lado de mi madre".

Durante la entrevista, Jorge Javier Vázquez consiguió que Chabelita reconociese que le gustaría volver con Omar Montes pero que teme que le sea infiel.

