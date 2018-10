29 oct 2018

La guerra entre Cardi B y Nicki Minaj es más que evidente. Ahora, una nueva guerra ha comenzado entre estas dos artistas. Ha sido Cardi B quién a acusado a los fans de Nicki Minaj de filtrar su nuevo 'single', llamado 'Money'.

Al parecer, la rapera tenía pensado lanzar la canción a finales de esta semana pero se ha visto obligada a lanzarlo mucho antes ya que su nuevo 'single' ya estaba disponible en algunas plataformas de música en 'streaming'.

"Como habéis visto, mi canción 'Money' se ha filtrado. Así que he pensado: 'si ya está fuera, lo mejor que puedo hacer es estrenarla. Intentamos retirarla, pero ya conocéis a los Barbz... Siempre están pendientes de mí y publican cualquier cosa que hago. Ellos dicen que odian, pero para mí es amor porque pasan más tiempo que mis propios fans en mis perfiles. Y se enteran de qué me traigo entre manos antes que los míos. Eso se parece mucho al amor, claramente. ¡Sabéis que me queréis! Así que, si no puedo eliminar la filtración, seguiré con ella", concluía su discurso la cantante.

Por el momento, Nicki Minaj no se ha pronunciado al respecto. ¿Defenderá a su seguidores a capa y espada?

