13 feb 2019

El primer Premio Grammy de la carrera de Cardi B le ha llegado en forma de regalo envenenado. Conseguir un reconocimiento de estas características debería ser un motivo de alegría para cualquiera en el mundo... siempre y cuando no haya una legión de 'haters' tratando de tirar por tierra el mérito.

Cardi ganó el Grammy a mejor álbum de rap con 'Invasion of Privacy' e hizo historia al ser la primera mujer en la historia de estos galardones en alzarse con este premio en solitario. Sin embargo, hubo quienes quisieron crear un enfrentamiento entre ella y otra de las grandes divas del momento, Nicki Minaj, que lleva años detrás de ese mismo permio.

Esta decidía colgar una serie de vídeos en su Instagram en los que defendía su victoria. "No voy a hacer a alguien sentirse mal para sentirme yo bien, ese no es mi estilo y no lo apoyo en absoluto, pero he estado recibiendo mucho odio ayer y hoy y estoy harta", aseguraba cuando parecía que ese intento de ponerla de malas con Minaj se recrudecía. Hay que recordar que ellas ya han tenido sus más y sus menos...

"Mi álbum fue platino en dos ocasiones, en todas las listas de éxitos estaba en top 10, fue número uno también. Estuve 3 meses encerrada en el estudio y sin irme a dormir a mi propia cama a veces durante 4 días seguidos, ¡mientras estaba embarazada!", continuaba.

Y remataba hablando de la duro que fue dar forma al disco mientars esperaba ese bebé: "Hay algunas canciones que no llegaron al disco porque no pude hacerlas con mi embarazo y mientras tanto no podía dormir ni hacer otra cosa. Y la gente me acosaba, diciéndome que sabían que estaba embarazada y que mi carrera había terminado".

Poco después de lanzar su mensaje al mundo y de enseñar una foto con las piernas llenas de moratones perteneciente a la gira y mostrando la dureza de la misma, tomaba la determinación de desactivar su perfil de Instagram. Sin más. Alejándose del mundanal ruido que ha convertido uno de los momentos más dulces de su vida en un trago amargo.

