Megan Maxwell, se ha posicionado como uno de los nombres más reconocidos en el panorama de la novela romántica española. Su perseverancia es lo que hizo que Megan, seudónimo de María del Carmen Rodríguez del Álamo, no se desanimara ni tirara la toalla ante la negativa de muchas editoriales a publicar sus trabajos. No vivimos precisamente en un mundo romántico, pero al charlar con nuestra protagonista, nos ha desvelado que existe esa necesidad y que son sus guerreras, como llama a sus muchas seguidoras, las que lo constatan. Maxwell, nos recibe en su casa a las afuera de Madrid, donde vive con sus tres gatas, sus dos perros y su hija Sandra, que nos acompañan durante el reportaje.

Corazón Venía con la idea de que usted solo tenía dos perros.

Megan Maxwell No, tengo dos perros y tres gatas. Un pastor alemán que se llama Drako, la chihuahua, Plufy, y las gatitas, Julieta, Peggy Sue y Coe.

No quiero que nadie se enfade, pero si le parece bien podemos empezar por Drako. ¿Cuál es su historia?

M.M. Drako tiene once años y llegó a mi vida por la insistencia de mis hijos. Anteriormente tuve otro pastor alemán, tuvimos que sacrificarlo por una enfermedad y pensé que nunca volvería a tener más, pero mis hijos me hicieron ver que había llegado el momento de tener otro perro.

Su otra perrita, la pequeña Plufy parece muy juguetona.

M.M. Tiene dos añitos. Hace tiempo escribí un relato corto Diario de una chirli, y la protagonista tenía un chihuahua y pensé que algún día tendría una. Me puse a mirar y encontré una foto en la que salía una cachorrita en una maceta, me gustó mucho, llamé para informarme y aquí está conmigo. Es muy alegre y cariñosa, aunque un poquito gruñona, pero ha rejuvenecido a Drako.

C. Las gatitas se deslizan con mucho sigilo. ¿Se llevan bien?

M.M. Te parecerá increíble, pero cuando operaron a Drako, que le tuvieron que quitar el bazo, las gatitas estuvieron con él cuidándole y mimándole. Como no se podía mover le traían un patito de goma con el que le gustaba jugar y se lo dejaban al lado.

C. Peggy Sue es el nombre de una película, ¿se lo puso por este motivo?

M.M. Sí, la vi hace muchos años y me gustó el nombre para ella. Es una gatita muy cariñosa. Es un perri-gato: por las noches se sube a la cama y me da con la cabeza para que la acaricie…

C. ¿Por cuál siente debilidad?

M.M. Para mí el más especial es Drako, es el que menos exige y, por la edad, es el que más cariño necesita. Tiene una mirada especial, de sabiduría, y yo le he contado muchas cosas. Me ha sido muy fiel, es el más romántico. Pero no hago diferencias con ninguno, celebramos todos los cumpleaños y en navidades reciben sus regalos: se los traen Papá Noel y los Reyes Magos.

C. Ha llegado el momento de preguntar por su próximo libro. ¿Me puede hacer un avance?

M.M. Será la segunda parte de Yo soy Eric Zimmerman, de la editorial Planeta, saldrá en noviembre, con una temática erótica. Viene de una serie de cinco libros anteriores que se llaman Pídeme lo que quieras, donde la historia te la cuenta ella y en esta nueva edición te la cuenta él. Son dos visiones diferentes.

"Mi madre leía novelas románticas"

C. Sus novelas están basadas en el romanticismo. ¿Usted es romántica?

M.M. Mucho, pero escribo sobre romanticismo porque en mi casa mi madre leía este tipo de novelas y fue con lo que yo empecé a leer. Quiero que la gente que lee mis novelas pase un buen momento, se olvide de sus preocupaciones, les sirvan para evadirse.

C. A sus seguidoras las llama guerreras. ¿Cómo surgió este nombre?

M.M. Yo llevo mis redes sociales y mantengo conversaciones con mis seguidoras. Aunque me ocupa mucho tiempo me parece más cercano. Muchas veces sus historias me sirven para escribir y además de vez en cuando hago sondeos. Entonces les pregunto: Guerreras, ¿Qué queréis que escriba? hay una votación y a veces escribo lo que me piden.

C. ¿Cuáles son las preferencias?

M.M.

Me piden que escriba sobre erotismo. Creo que es algo que falta en las parejas y con esta lectura se animan.

