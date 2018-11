21 nov 2018

Mara Torres, periodista y escritora, se dio a conocer al gran público como presentadora de 'Hablar por hablar', el conocido programa de madrugada de la Cadena Ser. Tras un largo periplo por la radio, se incorporó en 2006 a los informativos de La 2 de TVE.

En su faceta como escritora, fue finalista del Premio Planeta de Novela con 'La vida imaginaria'. Este año, Mara presenta de nuevo en la SER, 'El Faro', una de las grandes novedades y un reto que aborda con gran ilusión.

Corazón Bat (Batman) tiene cuatro años y medio, es un Golden Retriever y bebe los vientos por Mara Torres pero, ¿y ella? Empecemos desde el principio: ¿por qué tiene un perro?

Mara Torres Cuando era pequeña estaba obsesionada con tener perro. En cada cumpleaños, Navidad o Reyes pedía que me regalaran un perro y cuando al final mis padres accedieron, me sentí la persona más dichosa del mundo. Y no solo eso, sino que supuso el principio de mi vinculación con la escritura porque estaba tan emocionada y excitada que necesité escribirlo. Abrí un diario y escribí en la primera página: "Hoy me han regalado a mi perro". No es Bat, claro —Bat llegó hace 4 años—, pero desde entonces siempre ha habido perro en casa.

C. Bat, ¿cómo es? ¿es cariñoso, independiente...?

M. T. Es como si hablara. Como te digo, he tenido perra desde niña —una mastín mestiza, dos pastores alemanes, una bóxer—, todos listos y cariñosos, pero lo de Bat es un misterio: yo juraría que entiende la conversación. Es excesivamente cariñoso, es un plasta, siempre está pegado a nosotros.

C. ¿Alguna anécdota sobre cómo es vuestra convivencia?

M. T. Me hace mucha gracia todo, pero lo llamativo es que es un perro de agua al que no le gusta el agua. No le gusta bañarse en el río, es muy cauto y, cuando viene empapado porque ha llovido, va corriendo a por la toalla para que lo seque. Y otra cosa es que no se acerca a la mesa ni nunca nos pide comida, porque le enseñamos desde cachorro a que solo le caería algo en una parte de la cocina y siempre que nosotros hubiéramos terminado de comer.

Mara Torres y Bat. pinit

C. ¿Cómo es la relación con los de su especie y con las personas de su entorno?

M. T. Le puedes llevar a cualquier sitio y, de hecho, le llevamos a cualquier sitio. Si estamos en una terraza se sienta bajo nosotros, apenas se mueve, y si viajamos a hoteles o casas de alquiler, también lo llevamos siempre porque es muy tranquilo.

C. ¿Qué ha aportado a su vida?

M. T. No entiendo mi vida sin perro.

C. ¿Tenemos conciencia de que el perro puede ser nuestro mejor amigo?

M. T. El otro día hicimos 'El Faro' sobre los perros, es el programa más emotivo y bonito de los que hemos hecho. Es el compañero más fiel y leal del ser humano desde hace siglos

C. Hablemos de trabajo: dirige y presenta el programa 'El Faro' en las madrugadas de La Ser, ¿qué ha supuesto el regreso a la radio?

M. T. Fue un regreso voluntario, tanto a la radio como a la madrugada. Echaba de menos las noches con los oyentes y me parecía que la noche es un territorio donde todavía se puede explorar.

C. ¿En qué se diferencia El Faro de Hablar por hablar?

M. T. Digamos que solo se parece en que es un programa de madrugada en el que participan los oyentes, pero son completamente diferentes. Mi objetivo con 'El Faro' es aunar las disciplinas humanísticas y científicas con la experiencia de la cotidianidad.

C. La soledad es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. ¿El Faro aporta luz a sus oyentes?

M. T. Yo creo que aporta compañía, entretenimiento y reflexión. Alimenta la curiosidad y sacamos adelante un programa del que se aprende mucho.

