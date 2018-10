29 oct 2018

Rosa Benito ha querido ser lo más sincera posible. Ha sido en 'Viva la vida' donde ha aprovechado la campaña de Telecinco, 'Salud Mental #NOTEHAGASELLOCO', donde apoyan a que se hable y normalice la depresión, para hablar de cómo lo pasó ella hace unas semanas.

Rosa Benito ha asegurado que sufrió depresión y tuvo que ser ingresada en un psiquiátrico: "Yo tuve una depresión bastante fuerte. Todo me daba miedo: mi casa, ir por la calle... iba todo el tiempo mirando de reojo porque me daba la sensación de que todo el mundo me estaba mirando. Es una desconfianza en ti misma", explicaba.

Con lágrimas en los ojos, la colaboradora además de explicar cómo lo sufrió ella en primera persona, también daba consejos para poder superarlo: "Es una enfermedad que cuando se descubre se lleva mucho tiempo arrastrando. Quiero que se sepa la gente que lo tiene que se sale, pero también hay que poner de su parte.".

Y añade: "Llamé a mi psiquiatra y le dije: necesito que me apartes de todo, necesito estar sola y necesito que me ingreses", concluía. Unas declaraciones muy fuertes pero que estamos seguros de que le habrá servido a Rosa Benito para desahogarse.

