30 oct 2018

Gloria Camila Ortega se ha sincerado en su canal de mtmad. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano ha relatado en 'Inmensa', como se llama su canal, el momento más duro de su vida.

La joven ha explicado los complejos que tiene desde pequeña. "Me acomplejé bastante con engordar y adelgazar. Siempre he sido de constitución delgada y lo podéis ver por cómo era de pequeña, que era como un palillo. Pasé una época muy mala en mi vida y todo lo que sufría lo sufría mi cuerpo. Y creo que todos sabéis de lo que hablo”, ha explicado Gloria Camila.

"Comía, tenía muchísima ansiedad, me agobiaba y estaba muy triste. Comía todo lo que me daba la gana y también es verdad que los fines de semana bebía mucho alcochol y no era consciente del año que le estaba haciendo a mi cuerpo. En dos meses engordé 10 kilos de golpe", ha confesado.

