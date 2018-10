30 oct 2018

Tras más de un mes de concurso, a Noemí Galera, que ya había dado síntomas de que no le gustaba lo que estaba viendo en los concursantes de esta edición de 'OT 2018', ha terminado por explotar dentro de la Academia.

Lo hacía porque Mamen Márquez, profesoras de técnica vocal del 'talent', perdió la paciencia. Algo que, según la propia Noemí, no había visto en la vida. "Yo no he visto nunca enfadada a Mamen Márquez, jamás, y hace mucho tiempo que la conozco", comenzaba la directora de la Academia.

A lo mejor salís y no os conoce nadie"

"Que Mamen suba ayer a daros un toque de atención a mí me deja bastante echa polvo, cosa que no vi que os pasara a vosotros, tengo que deciros. Si Mamen sube ayer y me dice lo que os dijo, no hubiera levantado cabeza en toda la tarde", se sinceraba ante los jóvenes, que agachaban la cabeza, pero que no sabemos si habrán aprendido la lección, porque no es la primera vez que Galera les afea la conducta de su falta de actitud.

"'OT' os puede asegurar que grabaréis un CD cada semana. Una vez que salgáis por esa puerta, ya veremos quiénes de vosotros pueden grabarlo... Porque a lo mejor salís y no os conoce nadie, ni siquiera los que estén aquí tres meses", les intentaba hacer ver lo afortunados que son la profesora,.

"Tener una carrera musical es dificilísimo y si yo soy un productor discográfico y estoy viendo a doce personas encerradas, apasionadas por la música, que están grabando un CD y tiene que subir su profesora de técnica vocal a darles un toque porque bajan a grabarlo con desgana, pues a lo mejor se me quitan las ganas de grabar con esta gente", proseguía.

Si no hay trabajo serio, compromiso y pasión nos vamos a la mierda"

Y les dejaba muy claro que la tele tiene dos caras, una buena y otra mala: "La buena es que llegas a la casa de la gente muy rápidamente y te conoce todo el mundo. Pero tiene una cosa malísima, o buena, depende de cómo se mire, y es que cuando se apagan estos focos en 15 días nadie sabe quién eres. Si no hay trabajo serio, compromiso y pasión nos vamos a la mierda. Es que os preguntarán por la calle... Tu cara me suena mucho, ¿de qué programa eras?".

"Os lo dije hace dos semanas, ¿realmente esto es lo que queréis? ¿Es lo que más os gusta en la vida? A mí lo que más me gusta es venir aquí, yo amo este programa, los profesores aman este programa... y a veces os miro y pienso: 'Es que no sé qué hacer'", les recordaba Noemí visiblemente afectada por el punto al que ha tenido que llegar.

