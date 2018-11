12 nov 2018

Ya está todo bien. Es lo primero que ha querido transmitir Noemí Galera a todos los seguidores de 'Operación Triunfo 2018' que siguen el canal 24 horas en Youtube. A las once de la noche todos los concursantes se metían en las habitaciones para dormir, menos Famous, que sufrió un cólico intestinal y se vio obligado a salir de la academia por urgencias.

No se ha sabido hasta esta mañana, cuando la directora de la academia de 'OT 18' publicaba un 'twet' en el que informaba de la gravedad del asunto. Muchos 'fans' se han asustado, sobre todo por la continuidad de Famous en el programa: "Está descansado. Esta noche lo hemos llevado a urgencias, cólico intestinal pero está todo bien. Gracias.", escribía.

Está descansado. Esta noche lo hemos llevado a urgencias, cólico intestinal pero está todo bien. Gracias. #OTDirecto12NOVhttps://t.co/Xv71DkVO1e — Noemí Galera (@NoemiGaleraN) 12 de noviembre de 2018

Famous se convirtió en el favorito de esta semana y aunque muchos ya tienen elegido a su ganador, Famous tiene muchas papeletas de colarse entre los tres primeros finalistas. Nunca antes había pasado esto: un concursante se ve obligado a salir de la academia por problemas de salud. Parece que es la edición en la que por primera vez suceden cosas nunca antes vistas.

El despido de Itziar Castro, hasta entonces profesora de interpretación, en mitad del programa y Famous, obligado a salir de la academia por urgencias, han hecho que muchos hablen de esta edición como única e irrepetible.

Famous se encuentra ahora descansando, según ha explicado Noemí Galera. Esperemos que se recupere lo antes posible y pueda estar listo para la octava gala el próximo miércoles 14 de noviembre. Como diría el cantante Queen, the show must go on.

