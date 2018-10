30 oct 2018

La batalla de Shannen Doherty contra el cáncer quizá haya sido una de las más visibles. Porque la actriz estadounidense no solo anunció que tenía un tumor, también ha ido contando sus sensaciones y mostrando imágenes de su día a día en las redes sociales. Ahora la actriz ha concedido una entrevista para la edición francesa de la revista 'Elle' en la que ha abordado una vez más su lucha contra la enfermedad y ha explicado por qué decidió hacerlo público.

“Durante un año no le dije a nadie que tenía cáncer de pecho. Había comenzado la quimioterapia. Probé con un casco refrigerante para no perder el cabello, pero empezó a caerse a mechones. Así que supe que necesitaba raparme la cabeza”, cuenta la actriz. Asegura que en ese momento se enfrentó a la posibilidad de convertirse en carne de titular. “Es mi historia, es un combate que yo estoy librando. Es por eso que he decidido hablar y publicar fotos en Instagram”.

Asegura que además de hacer pública su batalla, decidió enfrentarla de una forma positiva, centrándose en lo que podría aprender y en cómo salir fortalecida. “Es una enfermedad horrible, no se la desearía ni a mi peor enemigo, pero he encontrado en ella una forma de belleza”, asegura Doherty. Lo explica: “He aprendido sobre mí misma y sobre la gente que me rodea”. Para esas personas solo tiene buenas palabras: “Tengo una gratitud sin límites por ellos”.

Asegura que además otra de las razones de hacer pública su enfermedad era compartir con otras personas que padezcan la enfermedad: “Mi consejo para aquellos que luchan contra el cáncer es intentar encontrar la belleza en la pelea. A veces, hace falta cavar hondo, pero existe. Sacad las cosas positivas para vuestra vida”, sentencia la actriz.

