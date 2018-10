31 oct 2018

Alejandra Rubio vive un momento muy complicado. La hija de Terelu se enfrenta, no solo a la preocupación de la enfermedad de su madre, sino a su nueva vida en la Universidad. Recién independizada y con trabajo fijo como relaciones públicas de una discoteca tres días a la semana.

Esta temporada no está siendo nada fácil y ha confesado que ha necesitado ayuda para superar todo lo que está pasando. Ha sido en una entrevista en el programa 'Morning Glory' donde ha explicado que recurre a un psicólogo para afrontar todo lo que está viviendo.

"No voy a un despacho donde me siento con una persona, vamos a un bar todos los martes. Me enfado mucho. Me dice que en lugar de preguntarme "por qué", me pregunte "para qué". Y funciona.", afirma.

Asegura que las críticas le han servido para hacerse más fuerte, aunque las que la acusaban de anorexica le dolieron mucho. "Antes lloraba muchísimo, pero ya no me duele tanto. Cuando cumplí los 18, salió el ‘boom’ de que era anoréxica. ¡Pero es que no engordo! Si supieras los ‘tigretones’ que me como... Me duele porque eso es una enfermedad. Imagínate que la sufriera de verdad…".

Más noticias sobre Alejandra Rubio...

- El hermano 'secreto' de Alejandra Rubio

- Así es el nuevo trabajo de Alejandra Rubio

- Alejandra Rubio estalla: "No he ido de fiesta mientras mi madre está en el hospital"