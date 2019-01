2 ene 2019

Con la llegada de 2019, muchos celebrities han querido hacer un balance del año pasado en sus redes sociales con fotografías o simplemente con palabras como lo ha hecho Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos ha compartido sus reflexiones con todos sus seguidores.

Ha tenido tiempo para destacar lo bueno y lo malo del año pasado. "Querido 2018: Gracias por todo lo bueno que me has dado. Me han pasado tantas cosas buenas este año... haber cumplido la mayoría de edad, empezar una carrera, independizarme, tener un trabajo y sobre todo levantarme cada día al lado del amor de mi vida", escribía.

No obstante, la 'influencer' ha dedicado unas palabras a todos aquellos que le han hecho un poco más difícil superar el 2018: "Gracias por abrirme los ojos frente a gente tóxica de mi vida que no merecía la pena, he sabido alejarme de todo lo malo y refugiarme en un entorno de personas que me quieren y me aprecian tal y como soy. Personas que han hecho que viva sin rencor, con positividad y dándome maravillosos consejos".

Y añade: "Cierro esta etapa estando orgullosa de mí misma y de los que me rodean. He crecido, he llorado, he reído y sobre todo he aprendido. Tengo las cosas tan claras en mi vida y hacia donde va encaminado mi futuro... tengo tan altas mis expectativas... que este 2019 voy a luchar hasta conseguir todo lo que me he propuesto, sin cesar y sin conformarme".

Más noticias de Alejandra Rubio

- Alejandra Rubio contesta a los que la acusan de sufrir anorexia

- La hija de Terelu Campos rescata una foto con su madre y su abuela para felicitar las Navidades

- Alejandra Rubio confiesa que va al psicólogo