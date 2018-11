2 nov 2018

Veo en unas fotos que Paula Echevarría se ha sumado a la moda del 'vapeador' para dejar de fumar. Creo que es de las pocas famosas que aún fuman. Me sumo a su lucha. Llevo una semana sin fumar, pero gracias a la acupuntura del doctor Yaguah Pun. Es durísimo estar tan enganchado al tabaco y no darte cuenta hasta que te lo quitas.

Tu cuerpo experimenta unas sensaciones rarísimas: desde alterar el metabolismo a hacerlo con tu sistema nervioso. Hay quienes padecen hasta insomnio, aunque no es mi caso. Yaguah me ha puesto en las orejas agujas, que aprieto con fuerza en busca de alivio. Consulto con otro médico por qué los gobiernos dejan vender esta droga en cada esquina. Me contesta que lo que el gobierno quiere es que muchos mueran antes de tener que cobrar las pensiones, entre otras cosas.

Yaguah me ha puesto en las orejas agujas, que aprieto con fuerza en busca de alivio

Ahora, huyo de la gente que fuma. No paro de ponerme colonia, porque me dura más y me autoconvenzo de que es la hora exacta de dejarlo. Justo en el ecuador de la vida. Quiero conseguirlo, pero es muy difícil. Aún me despierto con ganas de fumar y me dan ataques de ansiedad después de las comidas. Y pienso en el 'vapeador' de Paula y de muchas famosas mientras estoy a punto de darle a 'ok' a comprar una pulsera Pavlov que te castiga con descargas eléctricas cuando te dan ganas de fumar o morderte las uñas.

¿Cómo han dejado que esta droga nos coma terreno? ¿En serio hemos llegado a pedir fuego para ligar o nos han vendido que era sexi? Por eso Paula, ahora, se ha buscado un novio sano y futbolista. Besar a un fumador es como chupar un cenicero lleno de colillas.

Más 'Confidencias'...

- Confidencias: la vida sigue

- Confidencias: tú a México y yo a Valencia

- Confidencias: gran desconocida