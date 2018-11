23 nov 2018

El pasado miércoles desayunábamos con la información de que Rocío Carrasco había perdido su batalla legal contra los malos tratos de su exmarido, Antonio David Flores.

Una información que aquellos que seguimos de cerca el proceso hemos recibido con incredulidad. He tenido acceso al auto y lo cierto es que al cierre de esta edición aún no he podido entenderlo bien, necesito un abogado experto que me lo explique porque leo al final que se estima el recurso, pero no entiendo de donde ni de quien viene ese recurso, tampoco que esto suponga el final cuando se reconocen en él indicios de delito… Me suena a otra información de hace unos meses que daba por cerrado el caso.

En las cosas de la justicia hay que ser muy cauto y, sobre todo, entender de leyes. Los mismos autos son complejos en estructura y en vocabulario y especialmente si no se tienen todos los detalles ni datos del proceso. Contenidos díficiles por no decir casi imposibles de resumir en un corrillo de 15 minutos de televisión.

Me temo que hay alguien que tiene ganas de que esto acabe antes de empezar porque le está perjudicando. Una cosa es que Rocío Carrasco no quiera responder día si, día no a preguntas sobre su vida y su conflicto familiar y otra es que haya perdido o ganado un proceso del que aún queda mucho por ver. Porque de haber llegado al final, sus abogados serían los primeros en hacer un comunicado dado que en este proceso no quiere ocultar nada. Si este no ha llegado por algo será. Aún queda mucho por decir.

