8 nov 2018

¡Bombazo! Ayer se conocía que un juzgado madrileño admitía a trámite una demanda de paternidad contra el delantero camerunés Samuel Eto'o. Su nombre saltaba a la palestra tras varios días de especulaciones sobre que había un jugador, que había sido muy conocido en nuestro país, que podía encontrarse en esta situación.

La demandante es una joven de 18 años y el encargado de hacer el anuncio ha sido su abogado, Fernando Osuna, conocido por llevar casos de demandas de paternidad como la de El Cordobés o Javier Santos, presunto hijo de Julio Iglesias.

Lo cierto es que el anuncio de que podría tener una hija -más de los que ya tiene reconocidos- no es sino una nueva polémica en una vida marcada por las salidas de tono fuera y dentro del campo. ¿Acaso nadie recuerda cómo Luis Aragonés llegó a cogerle del pecho y a zarandearle contra el banquillo?

O aquellas otras declaraciones que dieron la vuelta al mundo en las que decía que trabajaría "como un negro para poder vivir como un blanco". O esa huelga de los jugadores de la selección de Camerún que él mismo encabezó en 2011 y que le conllevó una sanción de 15 partidos.

Hijos y manutenciones

Ese carácter, quizás también el que le convirtió en uno de los mejores delanteros de su época, también ha marcado el terreno privado de Eto'o. El futbolista -aunque muchos le creen retirados, el pasado agosto fichó por un club catarí-, tiene seis hijos con los que la relación no es del todo buena...

No quiero que mi hijo viva las mismas humillaciones que he sufrido yo con él"

La madre de su segundo hijo, María Ángeles Pineda, concedió hace unos meses una entrevista a la revista 'Semana' en la que no quedaba en muy buen lugar. "El pasado mes de mayo se enfadó con él por una tontería y le dijo que se olvidara que tenía padre. Le ha bloqueado y le ha dejado tirado en el aeropuerto. Le prohibió la entrada en su casa. Debido a todo esto he decidido denunciarle. No quiero que mi hijo viva las mismas humillaciones que he sufrido yo con él. He hablado con toda su familia y sus trabajadores y no consigo nada. No puedo pagar ni el alquiler ni el colegio. Es un ricachón maleducado", explicaba.

Desde hace años, mantienen una pelea en los tribunales por el pago de la manutención del joven que, hoy, tiene 16 años. De lo que se queja Pineda es de que, a otros hijos -con su actual mujer tan solo tiene tres- sí les pasa la correspondiente pensión alimenticia y a su hijo no.

Con este panorama, no parece muy probable que esta joven que inicia ahora su camino hacia el reconocimiento de la paternidad, lo vaya a tener sencillo para rascar algo del bolsillo de Samuel Eto'o.

