18 oct 2018

El tiempo comienza a correr en contra de Julio Iglesias. Después de muchos meses, el cantante accedía a recoger la citación judicial que le enviaba Javier Santos, el joven valenciano que asegura que es su hijo. No solo eso, sino que le contestaba.

Julio admitía que podría haber juicio sobre la presunta paternidad, pero pedía que se celebrase a puerta cerrada. Ahora, el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valencia le ha dado una respuesta: no solo no accede a que la vista sea privada, sino que le da un plazo de diez días para que conteste a si se va a hacer o no las pruebas de paternidad.

El diario ABC ha hablado con el abogado de Javier, Fernando Osuna, que está seguro de que el artista "está pilado por todos lados", que no tiene escapatoria y que la Justicia le dará una razón que ya le ha certificado el examen biológico.

Osuna ha manifestado al mencionado medio: "Si se hace la prueba será malo para Iglesias porque dará un 99,99 por ciento de coincidencia genética. Si no viene a hacerse la prueba, el cantante estará huyendo porque sabe que va a dar un 99,99 por ciento".

Habrá que permanecer a la espera y ver si este culebrón está próximo a terminar o si Iglesias sigue tratando de estirar el tiempo.

