12 nov 2018

Andrés Iniesta es uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia. Su capitanía en el F.C. Barcelona se la ganó con creces debido a su humildad y sus buenos gestos dentro y fuera del campo. Sin embargo, la vida del albaceteño ha cambiado y ahora vive en Japón, donde terminará su carrera deportiva.

Aunque se encuentre a miles de kilómetros de distancia, Iniesta siempre está presente en España. Tanto, que ayer, 11 de noviembre, fue el protagonista de 'Planeta Calleja', presentado por Jesús Calleja. Pudimos conocer un poco más la vida del jugador, aunque no esperábamos que diera tantos detalles de su vida privada.

Una de sus características como persona es la de ser reservado aunque parece que eso ya es pasado. Jesús Calleja quiso conocer cómo conquistó a su mujer, Anna Ortiz, con quien tiene ya tres hijos. El exjugador de la Selección Española contó con todo detalle su desesperada conquista.

"Yo le eché el ojo y fue un flechazo mortal. Me hizo sufrir porque no me daba bola", aseguró Iniesta. Por su parte, Anna afirmó que en aquel momento tenía pareja, pero que finalmente se enamoró del futbolista. "Fue al volver de una gira con el Barça de Japón. Me trajo unos aviones, porque aquí los aviones se llaman Ana, y me escribió una carta", aseguraba la mujer del futbolista.

El destino de su retirada no tenía que ser otro distinto a Japón aseguró Andrés Iniesta.

Más noticias relacionadas...

- Andrés Iniesta estrena una serie sobre su vida

- Andrés Iniesta vive su peor experiencia en Japón

- La dolorosa despedida de Andrés Iniesta de la selección española