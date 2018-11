12 nov 2018

Que Chabelita haya participado en la sexta edición de 'Gran Hermano VIP' ha supuesto un antes y un después en la vida de muchas personas. Para su madre, Isabel Pantoja, ha sido el principio de la buena relación con su hija. Sin embargo, la cara opuesta de esta moneda es Dulce Delapiedra.

Es conocido el enfrentamiento que la cantante y la exniñera tienen desde hace años, pero está claro que Isabel Pantoja ha ganado. Dulce decidió alejarse de la vida de Chabelita y ha estado, hasta ahora, en paradero desconocido. Según ha podido saber 'Socialité' se encuentra actualmente en Toledo.

Sin embargo, la preocupación por el estado de salud de la niñera es alarmante. Según ha contado el propio arrendatario, Dulce está viviendo y comiendo gratis debido a la dificultad que tiene de trabajar y tener dinero. "Viene con un hombre que dice que es su pareja. Ese hombre a mí no me da muy buena espina", asegura.

No obstante, lo más preocupante es que, según afirma el arrendatario, el estado de salud de Dulce no es el adecuado: "La he visto con ansiolíticos, siempre tiene sueño". Y añade: "Podría ir a la Policía Nacional a denunciar a Isabel Pantoja por lo que le ha hecho a esta mujer. Me ha dicho que ha recibido llamadas amenazantes de Isabel Pantoja, me ha enseñado vídeos y cosas. Me da pena", concluye.

