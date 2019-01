7 ene 2019

Dulce Delapiedra no atraviesa su mejor momento. Justo antes de celebrar las Navidades, su niña, Chabelita Pantoja, tuvo un encontronazo con ella en el plató de 'Sábado Deluxe'. "Ahora tienes un problema conmigo", le dijo la joven que le ha confiado el cuidado de su hijo. El trato a su madre, Isabel Pantoja, ha terminado por colmar el vaso de la paciencia de la joven.

Ayer, la niñera de Cantora intervino en 'Viva la vida' y volvió cargar, con dureza, contra la tonadillera. Unas palabras que, además de acrecentar la brecha con Chabelita, podrían suponer una nueva intervención judicial de la cantante contra ella.

Dulce, que reconoció que sí se habían felicitado el año, aprovechó para lanzar un nuevo mensaje a la matriarca de los Pantoja: "Tú sabes todo lo que he sido para ti, día y noche, ¿cuándo me he quejado yo? Has sido muy cruel... Dices que a mí se me escapó la niña del colegio, tú ahí ni siquiera sabías la edad que tenía tu hija...".

¿Y te vas a burlar de mi nariz? ¿qué cosas te quitaste tú entonces?"

Aunque, quizás la frase más dura llegaba cuando le echaba en cara el comportamiento que hoy tiene Chabelita y del que la artista se ha quejado amargamente en televisión: "Lo que tu hija está haciendo es lo que ha 'mamao'...". Y añadía en relación a su operación estética: "Tú eras millonaria entonces, yo era pobre, porque ya sabes lo que cobraba... ¿Y te vas a burlar de mi nariz? ¿qué cosas te quitaste tú entonces?". Y le advertía que la demanda que le ha puesto, irá en su contra.

"En la vida, nadie, ni por todo el dinero del mundo, hará todo lo que yo he hecho por ella", terminaba, con dolor, recordando ese pasado en el que se dejó la espalda dando todo de sí por una familia Pantoja en la que, hoy, parece no quedarle ni el clavo ardiendo al que agarrase de Chabelita.

