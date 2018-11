13 nov 2018

Su regreso ha colapsado a medio mundo. Las Spice Girls vuelven para darlo todo en una gira mundial que contará solo con cuatro de las cinco componentes del grupo icónico de los 90. Victoria Beckham no se convertirá en la Spice pija del momento.

En un principio se dijo que fue la propia mujer de David Beckham quién prefirió centrarse en sus proyectos empresariales de moda. Sin embargo, en una entrevista con The Jonathan Ross Show, han sido las propias cantantes quién han afirmado que nunca se lo propusieron a Victoria: "Ella simplemente no quería hacerlo. Está muy ocupada con sus diseños y ha seguido hacia delante con ello", afirma Geri Halliwell.

Aunque a priori parece que la mala relación entre Victoria y el resto de integrantes es obvio, lo cierto es que entre ellas no hay ningún problema: "He visto hace poco a Victoria y es obvio que nosotras tenemos contacto, ella sigue siendo una parte muy importante de las Spice Gilrs, nos apoya y nosotras le apoyamos a ella. Pero en realidad no le preguntamos", aseguraron.

A pesar de todos lo rumores que han girado en torno a la diseñadora, ha mostrado su apoyo a las Spice Girls, y les ha deseado mucha suerte en esta nueva etapa: "Hoy es un día especial pues estas chicas han anunciado las primeras fechas de su gira. No podré estar con mis compañeras en el escenario otra vez pero ser una Spice Girls ha sido una de las experiencias más importantes de mi vida y les deseo todo mi amor y fuerza en su vuelta a los escenarios el año que viene", escribía.

