6 nov 2018

Ya es oficial: las Spice Girls vuelven a reunirse once años después. Eso sí, lo hacen siendo cuatro y no las cinco que componían el grupo que triunfó en todo el mundo a finales de los años 90. La que finalmente no se ha sumado a la reunión es Victoria Beckham, la 'posh spice', quien después de muchas especulaciones, ha utilizado las redes sociales para desearle la mejor de las suertes a sus compañeras.

“Hoy es un día especial para estas mujeres ya que han anunciado las primeras fechas de una gira desde que actuamos juntas en 2012”, escribía en su cuenta de Instagram junto a una foto de promoción de sus cuatro compañeras. “No estaré acompañando a mis chicas en el escenario de nuevo pero estar en las Spice girls fue una parte extremadamente importante de mi vida, y les deseo mucho amor y mucha diversión en su gira del próximo año. Sé que harán un espectáculo estupendo y los fantásticos fanes, pasados y presentes, pasarán un buen rato”, añadía la ahora diseñadora.

Además, mandaba besos, y añadía los hashtags Spice Girls y “La amistad nunca termina”, haciendo un juego de palabras con el título de una de las canciones más famosas del grupo y queriendo de alguna forma, disipar los rumores que habían circulado durante los últimos días y que hacían referencia a supuestos desencuentros entre ella y algunas de sus antiguas compañeras por no unirse al grupo de nuevo.

