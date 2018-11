16 nov 2018

'Gran Hermano VIP' lleva ya más de dos meses de concurso. Pera los más fans del 'reality' muestran su tristeza ya que esto significa que no queda mucho para que acabe el programa presentado por Jorge Javier Vázquez. Aún así, los concursantes siguen conviviendo dentro de la casa, despidiendo cada semana a un nominado que sale expulsado fulminantemente.

Esta vez, le ha tocado el turno a Makoke. Se ha convertido en la octava expulsada y aunque todavía no se cree lo que ha pasado, ha tenido la oportunidad de hablar para alegar que ella siempre ha ido por delante: "Siento decepción porque creo que he sido sincera y he ido de frente", asegura.

Sin embargo, la ex de Kiko Matamoros no ha dejado pasar la oportunidad de alegar que el Koala, con quien se enfrentaba en la noche de ayer, 15 de noviembre, no se muestra tal y como es. Desde que comenzó el programa, ambos han preferido mantener una cordial convivencia: "He jugado y disfrutado al cien por cien, he reído y llorado, las pruebas las he hecho al máximo, lo que he tenido que decirle a él se lo he dicho, pero sólo me he llevado palos".

Sin embargo, lo peor vino cuando Makoke acudió al plató de televisión donde pudo ver qué es lo que realmente ha pasado en sus dos meses de ausencia. La ex de Kiko Matamoros podrá explicar y dar su opinión al respecto el próximo domingo, en el debate de 'GH VIP'.

