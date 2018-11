18 nov 2018

Aurah Ruiz no está pasando por uno de sus mejores momentos dentro de la casa de 'GH VIP'. De hecho desde su nominación ha cambiado su estrategia dentro del programa, incluso intentando alejarse de Suso y acercándose más a Miriam Saavedra. A esto también se añade que ha empezado a desconfiar de todos sus compañeros llegando incluso a tener enfrentamientos con muchos de ellos.

Entre ellos con el Koala, con quien la tensión cada vez va a más dentro de la casa de Guadalix. Tanto es así que ha llegado a asegurarle que si sale de la casa la semana que viene, se gastará 5.000 euros en echarle. De Asraf dice que quiere ser Suso, de Mónica que es una "arpía" y aún peor, también ha tenido varias discusiones con Suso.

"No me gustaría pasar mal esta última semana", le ha confesado el viceverso, algo que no ha gustado nada a Aurah y a lo que ha contestado con malestar un "mes das ya por muerta". Aún así también le ha confesado que él ha sido una de las personas más importantes en el concurso: "Nunca te voy a olvidar. Para mí tú has sido mi concurso. Mi reality ha sido contigo", le ha asegurado.

Y es que la canaria está viendo peligrar su estancia en Guadalix, sobre todo porque se enfrenta a la expulsión junto con el Koala y Miriam, dos de los pesos pesados en el 'reality'.

Sea quien sea el que termine expulsado, lo que tenemos claro es que la tensión estará más que asegurada.

