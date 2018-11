18 nov 2018

Kiko Rivera no ha pasado por uno e sus mejores años. De hecho este ha sido especialmente duro para él, ya que entre otras cosas ha sido en el que ha tenido que retirarse de los escenarios durante un tiempo a causa de la depresión. Una enfermedad que confiesa le ha condicionado mucho en su día a día y a la que también se han añadido más problemas.

Y es que el hijo de Isabel Pantoja sufre gota. Algo que nunca ha ocultado, de hecho llegó a tener que irse de 'Supervivientes' a causa de esta artritis. Por otro lado también ha mencionado que la banda gástrica también le ha generado más problemas.

De todo esto ha hablado en 'Viva la Vida' con Emma García, donde además de presentar su nuevo 'single' ('Mentirosa'), ha hablado sobre estos problemas y de cómo condujeron al DJ hacia una fuerte depresión: "He pasado por una depresión en la que lo he pasado muy mal. Me operé, perdí 40 kilos en ocho meses y me dejó la cabeza destrozada porque yo quería comer y no podía, tenía hambre. Eso junto con un cúmulo de cosas personales me dejó K.O", ha contado en el programa.

Aún así, también ha asegurado que el apoyo de su familia y su mujer es esencial y que ahora está en su mejor momento: "tengo a mi lado a mis amigos, a mi mujer, a mis hijos... Estoy, si no en el mejor momento de mi vida, sí en uno de los mejores", ha confesado.

