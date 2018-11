18 nov 2018

Samuel Oto'o tendrá que responder a una nueva demanda de paternidad. El camerunés, de 38 años, es padre de cinco hijos y, en las próximas semanas, podría sumar el sexto. Según la información a la que ha tenido acceso esta revista, el juzgado de Primer Instancia número 83 de Madrid ha admitido la demanda presentada por Adileusa do Rosario, una mujer de 38 años que afirma que su hija, que actualmente tiene 18 años, es del futbolista.

En su escrito, la demandante aporta documentación (testimonios de testigos que confirman la relación así como fotografías del futbolista y la madre juntos) y todo tipo de detalles que acreditan que ella y Eto’o mantuvieron una relación que se extendió durante seis meses. Fruto de ese romance, nació su hija, Erika.

Fue en 1997 cuando tuvo lugar este affaire y la demandante asegura que pasó todas las tardes del tiempo que estuvieron juntos en la casa que el camerunés tenía en Madrid (en esa época el futbolista militaba en las filas del Real Madrid). Fue en febrero de 1998 cuando la mujer descubrió que estaba embarazada y quedó con el futbolista para poner en su conocimiento su futura paternidad, creyendo que "actuaría de forma responsable respecto al hijo que tenían en común, aunque prefería que no tuviera el niño".

Durante el embarazo, intentó en varias ocasiones comunicarse con él, pero no contestó dejó un mensaje telefónico para comunicar al padre el alumbramiento, que iba a tener lugar en el Hospital de Alcorcón, pero Eto’o nunca contestó.

Ahora, 18 años después, la mujer ha puesto su caso en manos del abogado Fernando Osuna, experto en casos de filiación y que actualmente se encarga de la causa de Javier Santos contra Julio Iglesias, para conseguir que su hija sea reconocida por su padre.

Paternida a examen

Pero este no es el único problema judicial que afronta Samuel Eto’o. Fue en el mes de julio de 2018 cuando María Ángeles Pineda, madre de su segundo hijo, denunció al camerunés por no haber hecho frente al pago de la pensión alimenticia que le corresponde. En total, Pineda denunció al futbolista por un impago de 16.400 euros. Y es que, debe ser que el africano es poco dado a cumplir con sus responsabilidades con sus hijos, porque en 2015 fue denunciado por una causa similar a la que ahora fronta. Anna Barranca, exnovia y madre de su segunda hija, le denunció por no recibir lo acordado por un tribunal de Cagliari después de que su hija fuese reconocida con una prueba de ADN a la que le obligaron a someterse.

Al margen de estos hijos ilegítimos, Samuel Eto’o tiene junto a su mujer dos retoños más: Siena y Lynn nacidos en el seno de su matrimonio con Georgette, la mujer con la que mantiene una relación desde 2007 y con la que se casó en el año 2014.

