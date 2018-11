21 nov 2018

Lucía Rivera parece estarle echando un pulso nada menos que a Instagram. La hija de Blanca Romero era censurada hace unos días por la red social por subir una imagen en la que se veían, claramente, sus pezones. Y ya sabemos que eso, a los responsables de Instagram, no les gusta nada de nada...

Pero a la modelo le encanta esa foto. Así que, ha decidido hacer una pequeña modificación en la misma y retarles de nuevo. Lucía ha colocado unos dibujos sobre sus pezones y ha lanzado la imagen de nuevo al mundo virtual.

Aunque, más que la foto en sí misma, que ya estamos hartos de ver a los famosos despelotarse en las redes, lo llamativo ha sido el texto reivindicativo con el que pretende dar una pequeña colleja a Instagram por no dejar mostrar esa zona de la anatomía femenina -recordemos que los pezones masculinos sí están permitidos-.

"Me resulta muy cansino subir esta foto tantas veces, pero es la mejor foto que me han hecho en mucho tiempo y me siento muy agusto con ella", comenzaba con su alegato antes de proseguir: "Me da mucha pena que @instagram sí permita que se publiquen peleas, niños con armas... y después nos escandalicemos tanto por un pezón solo por que sea de una mujer, y que califiquéis esta foto que a mi parecer podría salir en cualquier revista de moda como 'pornografia'"..

Y lanzaba una pregunta que, seguramente, nunca hallará respuesta: "¿Sería mucho pedir que ya destrozada con esos dos iconos que destrozan la foto se quedará en mi 'feed'?". Rivera finalizaba: "No sé muy bien los mensajes que estáis intentando dar en este siglo, pero el de la Libertad a la mujer no, y mi opinión personal es que es muy triste, que los que denunciáis vais muy poco a la playa".

