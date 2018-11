21 nov 2018

Robert De Niro y Grace Hightower ya no están juntos. Tras varios meses sin compartir techo, 'TMZ' y 'The Hollywood Reporter' aseguran que han puesto punto y final a dos décadas de matrimonio y que no hay vuelta atrás, ni una puerta abierta a la esperanza de la reconciliación.

Los mencionados medios dan fuerza a su información citando a un amigo de la ya expareja, que ha preferido mantener el anonimato, que habría manifestado: "A veces, las cosas no funcionan como uno espera o desea".

Después de dos décadas de amor y dos hijos en común, Elliot y Helen Grace De Niro, para él este sería su segundo fracaso matrimonial y Grace pasadía a engrosar la lista de conquistas que han terminado por tomar un camino separado al de él.

