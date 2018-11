28 nov 2018

La noticia saltó la semana pasada desde la prensa de Estados Unidos: Robert De Niro y Grace Hightower habían decidido poner punto y final a su relación tras más de dos décadas juntos. Ahora, es el propio actor quien ha emitido un comunicado para confirmarlo y pidiendo respeto para él y su familia ante esta situación.

"Grace y yo tenemos dos hijos maravillosos. Estamos entrando en un periodo de transición de nuestra relación, lo cual es un proceso difícil, pero constructivo", ha escrito en esas líneas remitidas a los medios para su difusión.

Pido respeto y privacidad"

"Me gustaría destacar que Grace es una madre fantástica y pido respeto y privacidad a todos mientras comenzamos a construir nuestro nuevo papel como compañeros en la paternidad", añade el intérprete de 'El padrino'.

Varios medios norteamericanos han apuntado que no viven juntos desde hace meses, algo que no queda reflejado en ese comunicado. TMZ, además, hace un ejercicio de memoria y recuerda que no es la primera vez que tienen problemas en su relación de pareja. Sin embargo, el hecho de que él haya hablado al respecto, hace intuir que en esta ocasión no hay marcha atrás...

Más noticias de Robert De Niro...

- Robert De Niro abre un hotel de lujo en Marbella

- EE.UU. reclama A Robert De Niro el impago de casi seis millones de euros en impuestos

- El beso en la boca de Meryl Streep y Robert De Niro