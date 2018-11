22 nov 2018

Roberto Leal se ha tomado la revancha. Ayer, durante la Gala 9 de 'Operación Triunfo', C.Tangana se convertía en viral en las redes sociales. Su desplante al presentador se convirtió rápidamente en 'trending topic'. El presentador no tuvo más remedio que despedir al madrileño con un "Hasta luego, Mari Carmen", al ver que salía corriendo del plató sin saludar ni si quiera a las cámaras.

Un desplante que no sentó nada bien a Roberto, o al menos eso es lo que parece. Lo cierto es que no hay mejor desprecio que no hacer aprecio y el presentador ha llevado al pie de la letra el refrán. Como es habitual en él, ha dado las gracias en su cuenta de Twitter a los diferentes artistas invitados que acudieron a la Gala 9 de 'OT' para presentar sus grandes éxitos.

"Gracias @manuelcarrasco_, @vanesamartin_ y @PastoraSoler por vuestra elegancia. Qué alegría teneros cerquita anoche. Mucha suerte en todo lo que os queda por delante, que no es poco", escribe Roberto Leal en su Twitter. ¿Y C. Tangana? ¿Por qué no le da las gracias también a él?

Gracias @manuelcarrasco_, @vanesamartin_ y @PastoraSoler por vuestra elegancia. Qué alegría teneros cerquita anoche. Mucha suerte en todo lo que os queda por delante, que no es poco . — Roberto Leal (@RobertoLealG) 22 de noviembre de 2018

Lo que parecía haber quedado en una anecdota graciosa con la que miles de seguidores del programa se habían reido surante unas horas, ha terminado siendo algo que molestó, aunque solo sea un poco, a Roberto Leal. ¿Contestará próximamente C.Tangana? Solo queda esperar.

